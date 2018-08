Du 3 au 5 août, ne manquez pas une miette des Nuits des Étoiles !

Mission to Mars

Où profiter des Nuits des Étoiles ?

Pour permettre à tous les astronomes en herbe de profiter au maximum de ce rendez-vous annuel, plus de 470 événements sont organisés en métropole. Comme le précise l', cette année la star de nos télescopes n'est pas une étoile mais une planète :La planète rouge est en effet positionnée au plus proche de la Terre. Une proximité qui n'avait pas été constatée depuis 15 ans, et qui rend propice son observation.Pendant, Mars ne se situera qu'à 57,6 millions de kilomètres. Une situation idéale pour les observateurs les mieux équipés, mais aussi une aubaine pour tout un chacun d'observer son éclat rougeoyant illuminer nos nuits. L'Association Française d'Astronomie recense les 470 événements prévus pour l'occasion via une Google Map.S'il est fortement recommandé de s'éloigner des centres urbains pour échapper à la pollution lumineuse, quelques événements sont malgré tout organisés dans les grandes villes de France.Au cours de ces rassemblements, vous serez guidés par des spécialistes ou des passionnés qui vous apprendront toutes les ficelles pour reconnaître les constellations, et même observer Mars, Jupiter et Saturne. Pensez à apporter une paire de jumelles pour en profiter au mieux... mais vos yeux seuls feront aussi l'affaire pour apprécier le spectacle.