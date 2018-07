La NASA et l'Europe s'associent pour dévier un astéroïde qui se dirige vers la Terre

Alexyz3d / Shutterstock.com

L'Europe revient dans la course

Modifié le 10/07/2018 à 16h30

DART () : voilà le petit nom que la NASA a donné à son programme destiné à empêcher la rencontre entre la Terre et un astéroïde qui se dirige droit dessus.Alors qu'elle s'était retirée du projet initial, l'Europe semble se sentir à nouveau concernée par le sujet et vient d'annoncer avoir rejoint le projet DART.En collaboration avec la NASA, elle participera au premier test destiné à envoyer un satellite de 500 kg sur un astéroïde découvert le 11 avril 1996, d'un diamètre d'environ 800 mètres, et baptisé (65803) Didymos.Le satellite envoyé entrera ainsi en collision avec l'astéroïde à une vitesse de 6 km par seconde et devrait en dévier la trajectoire d'uneCette méthode de déviation faisant appel à un impacteur cinétique fait partie des 3 solutions envisagées dans l'éventualité où un astéroïde se présenterait comme une menace pour notre planète - les deux autres étant un recours au « tractage » ou l'utilisation d'une ogive nucléaire.Le lancement devrait avoir lieu à l'horizon 2022.