Une nouvelle particule observée pour la première fois au CERN

En préambule, rappelons donc qu’un quark est une particule élémentaire régie par l'interaction forte. On dénombre six sortes de quarks : le quark down (d), le quark up (u), le quark strange (s), le quark charm (c), le quark bottom ou beauty (b) et le quark top ou truth (t). Généralement, les quarks s’agglomèrent par groupes de deux ou trois afin de former un hadron, une particule composite. Concrètement, les protons ou les neutrons sont des hadrons.

Cependant, certains scientifiques pensent qu’il existe des hadrons à quatre, voire cinq quarks. Le LHCb vise à détecter ces hadrons exotiques appelés tétraquarks et pentaquarks. Étudier ces formes complexes permettrait en effet aux scientifiques de mieux appréhender le phénomène d’interaction forte et la manière dont les quarks se lient entre eux.