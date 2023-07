Les Pays-Bas deviennent le premier pays européen à approuver la viande cultivée en laboratoire

La viande de synthèse nécessite moins d'eau et de nourriture que l'élevage traditionnel et élimine toutes les souffrances infligées au bétail. Cependant, des recherches et des réglementations supplémentaires sont nécessaires pour résoudre certains défis techniques liés à sa production. Il s'agit par exemple d'un processus onéreux et dont l'adoption sera difficile à grande échelle.