À Singapour, première autorisation mondiale pour une marque de viande cultivée en laboratoire

Cette décision s’inscrit dans un projet plus vaste du gouvernement, qui prévoit de produire 30 % de la nourriture du pays localement d’ici 2030. Actuellement, Singapour importe 90 % de ses denrées alimentaires, elle est donc très vulnérable aux problèmes d’importation qui ont été particulièrement nombreux cette année à cause de la pandémie de COVID-19. La Singapore Food Agency (SFA) et l’agence dédiée à la technologie, à la science et à la recherche ont investi 144 millions de dollars de Singapour dans ce programme.