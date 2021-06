Des scientifiques militent pour des "neuro-droits" protégeant notre cerveau contre des manipulations technologiques

Mais l'on voit aussi arriver sur le marché plusieurs objets commerciaux déclarés capables suivre les humeurs et les émotions en surveillant l'activité cérébrale. John Krakauer, un professeur de l'université Johns Hopkins, prévient que d'autres technologies du genre vont finir par être disponibles commercialement, à la demande des consommateurs. Et comme les réseaux sociaux et la publicité de masse, elles pourront être utilisées pour influencer nos préférences, à la différence que « la technologie peut aller sous le crâne et accéder à nos neurones », ce qui nécessite des lois claires pour encadrer leur utilisation.