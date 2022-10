Les LEGO Mindstorms s'arrêtent après 24 ans de robotique pour les plus jeunes

Lancée en 1998 à la suite d'un partenariat entre LEGO et le MIT (Massachusetts Institute of Technology), Mindstorms proposait aux plus jeunes de découvrir la robotique grâce à des kits de LEGO. Initialement, la solution s'appuyait simplement sur des LEGO Technics et une unité de traitement, avant d'évoluer au fil des années et des kits. Le dernier en date propose ainsi de créer cinq modèles de robots à monter et à programmer via l'application dédiée.