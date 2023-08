La Dreamcast Mini a failli exister, mais...

En 2016, alors que la Nintendo Switch n'était pas encore de ce monde, Big N s'est lancée dans une palpitante (et courte) aventure : celles des consoles rétro miniaturisées. Le constructeur japonais nous a tout d'abord gratifiés de la NES Classic Mini avant de proposer, un an plus tard, la Super NES Classic Mini. Malgré le succès fulgurant rencontré par ces deux machines (nostalgie, quand tu nous tiens…), et contrairement aux nombreuses rumeurs, la Nintendo 64 Mini ne verra finalement jamais le jour (du moins pas officiellement). En décembre 2018, Nintendo avait d'ailleurs laissé entendre qu'elle souhaitait orienter ses efforts vers sa console hybride en annonçant la fin des consoles « Classic Mini » (ou du moins, de leur production).