SEGA : bientôt le retour de la Mega Drive Mini 2 avec des jeux Mega CD

Depuis plusieurs années maintenant, les constructeurs de l'industrie du jeu vidéo se sont lancés dans la course aux consoles mini. Nintendo s'est particulièrement illustré dans ce domaine avec la NES et la Super NES. De son côté, Sony a connu un succès plus mitigé avec sa PlayStation Classic. Le phénomène semblait être légèrement retombé ces derniers mois… Mais c'était sans compter sur SEGA !