Batocera 32 arrive, encore amélioré, et avec le support des jeux Steam

Batocera.linux a laissé entrevoir les nouveautés qui arrivent avec dans sa v32, via un palpitant trailer posté sur YouTube. On y apprend notamment qu’une trentaine d’émulateurs ont été mis à jour pour l’occasion, que de nouvelles fonctionnalités font leur apparition avec EmulationStation, ou encore que davantage de boîtiers vont être pris en charge, comme les DeskPi Pro et Argon One M.2 . À ce propos, l’expérience sur Raspberry Pi 3 devrait être améliorée puisque Batocera v32 y tournera en 64 bits.