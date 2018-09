La croissance de Fortnite se poursuit avec plus de 78 millions de membres

Record de joueurs sur Fortnite

Le succès de Fortnite

Qui a dit queétait déjà dépassé ? La popularité du jeu ne se dément pas, et le mois d'août vient de voir un nouveau record être passé.Un peu plus d'un an après son lancement, le jeu Fortnite vient de battre son record de joueurs cumulés sur un mois : 78,3 millions, toutes plates-formes confondues (PC, Xbox One, PS4, Switch).Le succès autour du jeu Fortnite ne se dément pas. Avec un record du nombre de joueurs pendant l'été, Epic Games a dû une nouvelle fois repousser les limites ! C'est notamment du côté des serveurs qu'il a fallu muscler le jeu afin de répondre à cet engouement.Avec plus de 78 millions de joueurs,. Le premier nommé a déjà rassemblé plus de 70 millions de joueurs sur un mois, tandis que le second a cumulé plus de 100 millions de joueurs sur une seule année.L'ascension de Fortnite est exceptionnelle. Il faut en effet préciser que le jeu et ses deux modes sont encore considérés comme en accès anticipé. Cela signifie que le jeu évolue en permanence ! Le mode « Sauver le monde » a atteint plus d'un million de joueurs en août 2017, juste avant la sortie du Battle Royale. Battle Royale a lui atteint 20 millions de joueurs dès le mois de novembre 2017, avant d'être téléchargé par 40 millions de personnes en janvier 2018.Le nouveau cap désormais passé repose sur les qualités du jeu, entre les graphismes colorés et le gameplay très facile à prendre en main. Les constructions apportent énormément aux séquences de jeu, et permettent de l'action à tous les instants.Les mises à jour régulières (plusieurs fois par semaine) et les différentes saisons (la 6e vient d'être annoncée) rythment également le jeu. Entre l'histoire, les nouveautés et les nouveaux défis, Fortnite semble se réinventer en permanence.. Un nouveau record est-il à attendre dans les mois à venir ?