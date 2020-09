Football Manager 2020, gratuit sur l'Epic Games Store pendant une semaine

Alors que la planète du ballon rond reprend ses droits, bien des supporters voudront peut-être revivre à leur sauce le clasico PSG / OM, dont la dernière édition, réelle et remportée par les Marseillais, a donné lieu à un champ de bataille qui n'a pas renforcé l'image du sport au rectangle vert.

Quoi qu'il en soit et pour guider l'équipe de vos rêves vers les sommets, FM 2020 est disponible gratuitement dès ce 17 septembre et jusqu'au jeudi 24 septembre à 17 heures, et à vie. Une fois la date limite de l'offre dépassée, vous pourrez continuer à profiter du jeu de Sports Interactive et de SEGA sans débourser un euro, et le temps qu'il vous plaira, à condition de l'avoir téléchargé à temps. Bref, niveau bon plan, on ne fait pas mieux.