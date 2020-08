Hitman et Shadowrun Collection s'infiltrent gratuitement sur l'Epic Games Store

Après les sympathiques Enter the Gungeon et God's Trigger, ce sont deux autres jeux tout aussi sympathiques qui sont proposés gratuitement aux joueurs sur l'Epic Games Store durant une semaine : le reboot de la célèbre licence d'infiltration Hitman de 2016, acclamé par la critique, et Shadowrun Collection.

Dans cette dernière se trouvent les jeux mêlant RPG et tactique au tour par tour Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut et Shadowrun Hong Kong - Extended Edition. De quoi s'occuper un moment, donc.

La semaine prochaine, c'est le très (très) bon jeu de stratégie au tour par tour Into the Breach qui sera de nouveau gratuit sur la plateforme d'Epic. Si vous n'avez jamais joué à la dernière création du développeur de FTL, ce sera le moment idéal.