E3 2019 - Ubisoft, Square Enix et Nintendo, que penser des annonces ? (Vidéo)

Tout l'E3 de Clubic sur YouTube

Ce mardi à Los Angeles se déroulaient dans le cadre de l'E3 les conférenceset. L'occasion pour notre petite équipe de couvrir l'événement en live et en direct , mais aussi de vous livrer, avec un peu de recul un récapitulatif dans la vidéo ci-dessus.C'est avec beaucoup de fierté et de joie que nous avons pu retrouver nos collègues de feu jeuvideo.fr pour cet E3 avec une couverture des principales conférences en direct et des récap pleins de bonne humeur.Retrouvez toutes ces vidéos et bien plus encore sur notre chaîne YouTube Clubic.com et n'hésitez pas à nous faire vos critiques pour la prochaine édition !