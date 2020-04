Le jeu vidéo Peaky Blinders: Mastermind dévoilé et attendu pour cet été

Peaky Blinders: Mastermind débarque dans quelques mois

Une adaptation sur le fil du rasoir

Source : IGN

Cette adaptation de la série anglaise BBC à succès, développée par FuturLab et éditée par Curve Digital, mélangera puzzle game et aventure.Cela ne vous aura probablement pas échappé : sur Clubic nous aimons le jeu vidéo. Nous aimons également les séries télé, dont l'acclamée Peaky Blinders, déjà évoquée dans notre chronique Le Veilleur d'écran[s] . Aussi, quand les deux se mélangent, nous sommes forcément curieux. IGN vient en effet de dévoiler, pour cet été sans plus de précision, l'arrivée sur PC et consoles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch) deDans cette adaptation vidéoludique (produite en collaboration avec le créateur de la série, Steven Knight) se déroulant avant les événements de la première saison, il sera question de contrôler, en vue du dessus, six membres de la famille Shelby (Tommy, Arthur, Polly, John, Ada et Finn). Chacun des personnages aura ses propres capacités (intimidation, crochetage, combat...) et il faudra les utiliser intelligemment pour résoudre des puzzles sans se faire repérer.Le joueur pourra également interagir avec le temps via une frise chronologique afin de synchroniser au mieux tout ce beau monde, dans ce qui s'annonce être un mélange de stratégie et d'infiltration (et de poings dans des visages, bien entendu,obligent).Pour plus d'informations et visuels sur le jeu, ou pour l'ajouter à votre liste de souhaits sur PC,, direction la page Steam dédiée