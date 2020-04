Dordogne : un jeu narratif made in France, tout en aquarelle, se dévoile dans un premier trailer

© Un Jeu Ne Sais Quoi

Dans le jeu vidéo, il sera question d'incarner Mimi, une jeune femme de 32 ans, qui va devoir explorer la maison de sa grand-mère récemment décédée. Entre lecture de diverses lettres et résolution d'énigmes, l'objectif sera de rappeler à Mimi (et au joueur) de profiter de chaque instant de la vie.Le jeu, qui se déroule à la fois dans le passé et dans le présent, se pare, dans le fond, d'un petit côté. Pour ce qui est de la forme, le titre profite ici d'un style graphique très original, avec une aventure toute en aquarelle qui s'annonce très séduisante.À noter qu'il faudra se montrer patient avant de pouvoir se plonger dans ce Dordogne, puisque le jeu n'est pas attendu avant 2021 sur PC et Nintendo Switch.