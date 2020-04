Forza Street disponible sur Android et iOS le 5 mai

Forza Street le mois prochain sur iOS et Android !

Source : Engadget

Déjà disponible sur PC , le jeuprépare activement son arrivée sur iOS et Android, le 5 mai prochain, comme annoncé par Turn 10 et Microsoft.Un titre qui sera proposé gratuitement sur le PlayStore comme sur l'AppStore, et qui fera le plein d'achats. Les joueurs qui se connecteront entre le 5 mai et le 5 juin pourront bénéficier d'un « Founder's Pack » incluant de la monnaie (virtuelle) et la Ford GT 2017.À noter que cesera cross-save, ce qui signifie que l'on pourra tout à fait démarrer une partie sur PC, pour la continuer sur la version iOS et/ou Android du jeu.