L'inespéré Rogue Legacy 2, ce sera pour cet été

Lire aussi :

Les 11 jeux sur PC indispensables en période de confinement

Rogue Legacy 2 reprend la recette de son ancêtre

Lire aussi :

Les 11 jeux sur consoles indispensables en période de confinement

Source : Gamekult

La suite de l'excellent rogue-like de 2013 arrivera-t-elle à surpasser la forte concurrence qui est apparue sur ce segment depuis ?Après, le studio Cellar Door Games va revenir à son premier amour et succès, cet été : la licence. Excellent rogue-like tinté de plateforme aux mécaniques qui ont inspiré de nombreux titres dans les années suivantes, le premier opus propose au joueur de traverser un château généré de manière procédurale où la mort oblige à recommencer du début. Chaque nouvelle run se fait toutefois avec de nouvelles capacités à débloquer afin d'aller plus loin, et sous les traits aléatoires d'un nouveau personnage, descendant de celui qui vient de décéder.Cette suite reprendra ce fonctionnement, qui avait fait ses preuves, tandis que de nouvelles classes (qui auront désormais un armement distinct) et runes (qui pourront maintenant se cumuler à l'infini) devraient être de la partie. Les compositeurs originaux seront également de retour et le studio promet plusieurs surprises au programme.Pour ne rien rater du jeu et éventuellement l'ajouter à votre liste de souhaits, direction sa page Steam