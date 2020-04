En mai, Darkest Dungeon se la jouera JcJ avec un nouveau DLC

Enfin du PvP dans Darkest Dungeon

Source : Red Hook Studios

Ce nouveau contenu arrivera en mai prochain sur Steam Voilà une annonce de la part du développeur Red Hook Studios que l'on n'attendait plus, d'autant queest officiellement en développement : le premier opus, sorti il y a plus de quatre ans maintenant, va avoir le droit à un nouveau DLC. En mai prochain,, initialement présenté comme une fausse blague du 1avril, ajoutera du JcJ à l'excellent titre mêlant combats au tour par tour, RPG et dark fantasy à la direction artistique incroyable.Même s'il reste des détails à dévoiler, à commencer par un prix et une date de sortie exacte, les grandes lignes de ce contenu sont connues. Ces combats contre d'autres joueurs passeront par un nouveau bâtiment dans le Hameau, à savoir le Cirque du Boucher. Il sera visiblement possible d'y sélectionner une équipe de quatre héros et leurs équipement afin de tenter de grimper un classement et de débloquer des éléments de bannière à personnaliser. Pas de panique cependant pour les héros de votre campagne, puisque ces derniers resteront en toute relative sécurité.En attendant la sortie, il est possible de voir plus d'images et de mettre le DLC dans votre liste de souhaits sur Steam