Epic Games Store : trois nouveaux jeux gratuits, dont le coopératif World War Z

Et un crossplayer en prime

Source : Epic Games

Comme chaque semaine, l'Epic Games Store propose un nouveau tandem de jeux gratuits, avecet. Deux titres auxquels est venu se greffer un autre jeu :Ainsi, dès à présent (et jusqu'au 2 avril à 17h00), le TPS signé Saber Interactive peut être récupéré gratuitement auprès de la boutique online d'Epic Games. Comme toujours, une fois téléchargé, le jeu reste accessible, à vie, dans la bibliothèque du joueur.L'autre bonne nouvelle concernant, c'est que le crossplay entre PC et Xbox One est disponible dès à présent. Ce dernier sera disponible «» sur PlayStation 4. De quoi tuer le temps (et quelques milliers de zombies) durant cette période de confinement.