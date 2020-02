Voici FUSER, le nouveau jeu de rythme des créateurs de Rock Band

De quoi mettre l'ambiance dans une soirée ?

Les créateurs deetreviennent avec, une expérience inédite dans laquelle le joueur aura la possibilité de contrôler la musique. Si la toute première bande annonce (disponible en haut de cet article) ne dévoile pas grand chose, les développeurs ont tout de même communiqué quelques informations supplémentaires via le site officiel du jeu Ainsi,est une sorte de festival de musique dans lequel les festivités ne s'arrêtent jamais. Le jeu proposera un mode campagne qui servira à débloquer du contenu au fil de la progression. Un mode freestyle est également de la partie et le multijoueurs permettra de coopérer avec des amis ou encore d'affronter d'autres joueurs. Nous aurons aussi la possibilité de partager des mixes avec le reste de la communauté.Au total,comptera plus de 100 morceaux dans sa playlist. Des artistes de renom comme Imagine Dragons, 50 Cent, Billie Eilish ou encore Lady Gaga ont répondu à l'appel. D'autres seront annoncés prochainement.sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC cet automne.