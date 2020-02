Google Stadia va être pré-installé sur certains smartphones Android

Lire aussi :

Source : TechRadar

Si l'utilisateur Android est déjà habitué au fait de retrouver, nativement, de nombreux services Google au lancement d'un nouveau smartphone, c'est un certain Stadia qui pourrait bientôt s'inviter à la fête. Selon, Google aurait en effet conclu un partenariat avec ASUS pour pré-installer Stadia sur le prochain ROG Phone III.Ainsi, en plus des habituels Gmail et autres Maps, le futur smartphone gaming signé ASUS intégrera également Google Stadia de manière native. Une initiative plutôt logique de la part de Google, avec un Stadia qui aurait ainsi plus de chance de toucher très nombreux utilisateurs.À l'heure actuelle, difficile de savoir s'il s'agit d'un deal unique entre Google et ASUS, ou si le géant américain va également prendre le soin de pré-installer Stadia sur d'autres smartphones Android à venir.