On découvre en live l'Épisode 3 – « Coney Island: La Traque » de The Division 2

L'Épisode 3 - « Coney Island : La Traque », le dernier épisode du plan post-lancement de The Division 2 est disponible dès aujourd'hui pour les détenteurs du Pass Année 1 et dès le 19 février pour les autres joueurs.Cet épisode est le prologue de The Division 2 Warlords of New York. Ce nouvel épisode présente deux missions principales, deux missions classées (pour les détenteurs du pass Année 1), une nouvelle spécialisation, « Pare-feu », de nouvelles récompenses dans le cadre du programme de parrainage ainsi que de nouvelles armes et armes exotiques.