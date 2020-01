Epic Games Store : The Bridge et Farming Simulator 19 sont les nouveaux jeux offerts

De la réflexion aux champs de blé, il n'y a qu'un pas

Il y a quelques jours, le patron d'Epic Games confirmait sa volonté de proposer toujours plus de jeux gratuits sur son store . L'année dernière, 73 jeux ont été offerts via ce programme et le studio ne compte pas ralentir la cadence en 2020. Ainsi, nous découvrons deux nouveaux titres qui s'illustrent dans cette catégorie.Dès maintenant et jusqu'au 30 janvier 17h, The Bridge est téléchargeable gratuitement sur l'Epic Games Store. Il s'agit d'un jeu de logique sorti en 2013 dans lequel le joueur doit modifier la gravité pour avancer. D'après la description du titre, 48 énigmes sont au programme et une fin alternative peut également être débloquée. Voilà de quoi occuper nos méninges pendant quelques heures...Pour les joueurs qui aimeraient se mettre au vert, nous avons une bonne nouvelle. Le célèbre Farming Simulator 19 sera lui aussi gratuit à partir du 30 janvier 2020. Cette simulation agricole permet de conduire de nombreux engins pour moissonner les récoltes et prendre soin de l'élevage. Il sera téléchargeable jusqu'au 6 février prochain.