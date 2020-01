Dishonored bientôt sur votre table... en jeu de rôle !

Un jeu de rôle Dishonored pour bientôt

Lancée en 2012, la sagacompte à ce jour deux épisodes principaux et un spin-off () et sera bientôt déclinée en jeu de rôle sur table, grâce à une collaboration entre Bethesda et Modiphius.Évidemment, cette version jeu de plateau depermettra aux joueurs d'incarner Emily ou Corvo, les héros emblématiques des deux premiers opus, mais aussi de créer leur propre personnage.Un «» donc, qui devrait faire la joie des nombreux fans de la série, mais qui, selon le confondateur de Modiphius, Chris Burch, pourra également convenir aux néophytes. Reste à savoir maintenant quand cesera disponible...