Ghone is Gone: le jeu vidéo parodique est déjà en cours de développement (et sur Steam)

Un véritable jeu d'évasion

Toute ressemblance avec des éléments réels est purement fortuite

L'évasion spectaculaire de Carlos Ghosn du Japon, le 29 décembre dernier, continue d'amuser... et c'est déjà ça. Après les rumeurs d'un accord avec Netflix, c'est au tour d'une adaptation en jeu vidéo.Loscar Gon est un ancien PDG, autrefois responsable des sociétés « Ruso, Nisson et Bishibishi ». En tant que protagoniste du jeu vidéo, vous aurez pour mission de vous enfuir vers un pays plus accueillant, en vous rendant préalablement à l'aéroport. Une escapade haletante, comprenant de multiples ennemis.Pour arriver à votre fin, plusieurs options, plus ou moins furtives, s'offrent à vous : se cacher dans des étuis d'instruments de musique, dans diverses boîtes de taille variable, ou encore utiliser la technique du pot-de-vin. Pour cela, vous avez la possibilité de jeter de l'argent directement sur vos adversaires.Vous commencerez avec une somme de 2,6 milliards de dollars, qui s'épuisera au fur et à mesure que les ennemis vous trouvent, ou que vous l'exploitiez pour effectuer diverses actions. Si vous échouez, vous retournerez en prison pour le reste de votre vie,...Reprenant avec une certaine liberté l'évasion qui s'est déroulée le 29 décembre dernier, ce jeu vidéo n'a toutefois pas la certitude d'être publié, à terme, sur le catalogue Steam. Les noms des entreprises et des protagonistes ont été changés, mais la plate-forme pourrait tenter de freiner la parodie virtuelle.Vous pourrez retrouver la fiche du jeu vidéo en cliquant ici . Pour le finir d'une traite, comptez environ 40 minutes. Si le projet suit son cours, la sortie est prévue pour le 22 janvier prochain.