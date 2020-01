CES 2020 : Super Retro Champ, la console hybride compatible Super Nintendo et Mega Drive

© My Arcade

Lire aussi :

Test Mega Drive Mini : SEGA fait des émules

Une console hybride Super Nintendo / SEGA Mega Drive !

© My Arcade

© My Arcade

Source : The Verge

Une console hybride, qui permet de lire aussi bien les cartouches de jeux au format Super Nintendo, que celles au format Mega Drive.Après sa Retro Champ, capable de lire les jeux NES et Famicom, le groupe My Arcade dévoile la toute nouvelle version « Super » de sa console à tendance rétrogaming. La Super Retro Champ rassemble le meilleur des deux mondes (de l'époque) puisqu'elle est compatible Super Nintendo et SEGA Mega Drive.La Super Retro Champ est donc une console hybride, dotée d'un écran, qui permet d'accueillir les cartouches Super Nintendo sur sa partie supérieure et les cartouches SEGA Mega Drive via un port cartouche situé sur le dessous de la machine.À l'instar d'une Nintendo Switch , la Super Retro Champ peut donc être utilisée en mode «», bénéficiant même d'un petit support permettant de la positionner en mode tabletop. Il est également possible de relier la console à la Smart TV du salon, via une prise HDMI. La machine sera d'ailleurs livrée avec deux pads sans fil.My Arcade n'a pas encore annoncé la date de disponibilité de cette nouvelle Super Retro Champ ; on sait toutefois que cette dernière sera proposée au tarif de 110 dollars. À noter que la console n'embarquera aucun port microSD, aucune mémoire interne et pas le moindre port USB (donc aucun moyen d'ajouter la moindre ROM).Si l'association Super Nintendo / SEGA Mega Drive a de quoi attirer la curiosité de plus d'un joueur, cette nouvelle Super Retro Champ soulève malgré tout quelques interrogations quant à son ergonomie... À noter que le constructeur annonce une autonomie d'environ cinq heures. Affaire à suivre donc.