L'excellent Ape Out est gratuit sur l'Epic Games Store

La planète du singe

Source : Neowin

Il fait bon utiliser l'Epic Games Store en ce moment. En effet, la boutique offre au moins un jeu différent chaque jour jusqu'au nouvel an . Ce n'est pas tout puisque les soldes d'hiver sont également d'actualité. Des titres commeou encoresont en promotion.Dès aujourd'hui et pour seulement quelques heures, c'est l'excellentqui est offert sur l'Epic Games Store . Le jeu édité par Devolver Digital n'est gratuit que ce mardi 24 décembre jusqu'à 17h00. Dans ce soft, le joueur incarne un gorille qui s'échappe de sa cage. La violence est de mise et les graphismes sont minimalistes. Notons aussi un bel habillage musical pour cette fuite d'environ deux heures.Les configurations nécessaires pour faire tourner Ape Out sont détaillées sur la page de l'Epic Games Store. Pensez à repasser régulièrement sur la boutique pour découvrir les nouveaux jeux offerts avant le 1er janvier.