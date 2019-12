Le studio Quantic Dream condamné aux prud'hommes pour des photomontages choquants

Des photos discriminatoires et pornographiques en libre circulation

D'autres affaires dans l'affaire

Source : Mediapart

C'est en janvier 2018 que nos confrères de Mediapart, Canard PC et Le Monde dévoilaient cette affaire . Elle mettait en cause la société Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit: Become Human ...) pour des histoires de photomontages de mauvais goût qui étaient diffusés en interne depuis de nombreuses années.Ces quelques 600 images, qui étaient envoyées par un responsable et délégué du personnel de l'entreprise, montraient des salariés affublés d'un uniforme nazi ou faisaient référence à des films pornographiques. Les photomontages en question ont été diffusés sans restriction en interne chez Quantic Dream . C'est alors que l'ancien responsable du service informatique (lui-même représenté dans ces photos) a décidé de quitter le studio (avec trois autres salariés) avant de saisir les prud'hommes.Ainsi, c'est dans ce cadre que Quantic Dream a été condamné à verser une somme totale de 7000€. Pour entrer plus dans les détails, précisons que 5000€ iront à l'ancien responsable du service informatique et 2000€ sont prévus pour les frais de justice. Cependant, cette histoire n'est pas encore terminée...En effet, Quantic Dream a porté plainte contre le plaignant en l'accusant de s'être introduit dans le système informatique de l'entreprise pour y récupérer des documents avant de partir. Le studio français a également poursuivi en diffamation Mediapart et Le Monde suite aux articles publiés sur l'affaire en janvier 2018. Mediapart précise que l'audience devrait avoir lieu les 5 et 6 décembre 2019 (un report n'est pas à exclure à cause de la grève générale prévue ce jeudi).