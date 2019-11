Insolite : Pringles invente un système pour le nourrissage des humains en jeu

Un casque gamer « Hunger Hammer » chez Pringles

Source : Engadget

Parce que lorsque l'on est pris dans un jeu vidéo, on n'a pas toujours le temps de se servir des Pringles (ou des Doritos...), la marque a imaginé un casque gamer, qui se charge de «» le joueur, de manière automatisée...Evidemment, il ne s'agit pas ici d'un quelconque produit officiel, mais d'un dispositif mis au point par l'entreprise Pringles et greffé à un casque Razer. On y retrouve un petit bras motorisé (et assez bruyant), qui vient placer des Pringles juste devant la bouche du joueur, dès que ce dernier en fait la demande en pressant une touche dédiée ; le prototype comprend en prime un réservoir permettant d'accueillir pas moins de 50 chips de la marque.Bien sûr, il ne faut (surtout) pas prendre la chose au sérieux, il s'agit simplement d'un petit gag mis au point par Pringles. Si l'idée est originale, force est d'admettre que cela n'est pas très pratique (ni très diététique d'ailleurs)...