Narcos : Pablo Escobar débarque sur console et PC dès novembre

Un jeu proche de la série

Joueurs PC, pas besoin d'une configuration monstrueuse

Source : Engadget

Narcos : Rise of the Cartels, développé par Kuju Entertainment et édité par Curve Digital, sort le 19 novembre 2019 sur PC et PS4 puis le 21 novembre sur Nintendo Switch et enfin le 22 novembre sur Xbox One.L'intrigue prend place lors de la saison 1 de Narcos. On se retrouve donc dans les années 80 en Colombie. Le joueur doit choisir son camp entre les agents de la DEA (Drug Enforcement Administration) ou les narcotrafiquants. Les fans de la série auront l'occasion d'évoluer dans des environnements qui devraient leur rappeler des scènes de la série.Côté gameplay, il s'agit de monter son équipe avec des personnages aux compétences uniques (on retrouve un système de classes) qu'il est possible d'améliorer au fil de la progression. Les combats se déroulent au tour à par tour avec un nombre d'actions limité. Le titre est orienté action-stratégie avec des éléments qui rappellent fortement le fonctionnement d'un jeu comme X-Com.Narcos : Rise of the Cartels est un jeu uniquement solo. Le support manette est bien de la partie sur PC, logique pour une production qui sort aussi sur console. Sans surprise, il a été catégorisé PEGI 18, avec présence de violence, drogue et langage grossier. Du Narcos, quoi.Si vous êtes joueur PC, pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin d'une machine de guerre pour faire tourner le jeu. La configuration recommandée se contente d'un CPU Intel Core i5-6600K ou AMD Ryzen 5 1500X, de 8 Go de RAM, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 (4096 MB) ou AMD Radeon R9 380 (2048 MB) et de 12 Go d'espace de stockage. Cela est suffisant pour avoir droit à un niveau de graphisme élevé à 60 fps. Côté console, cela devrait permettre d'avoir une expérience fluide sur la PS4 standard, la Xbox One S et même la Switch.