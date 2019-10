40 000$ d’équipements et de jeux vidéo volés dans les locaux de Valve

Une partie du butin vendue, l'autre saisie par la police

Objets dérobés par Shawn Shaputis dans les bureaux de Valve

Source : Polygon.

Un homme de 32 ans, Shawn Shaputis, a été identifié par la police. Ce dernier avait déjà été arrêté en juin 2019 pour le vol d'un camion FedEx, après une course poursuite dans les rues de la ville.Pour se rendre au siège de Valve, Shaputis aurait d'abord fait irruption dans un restaurant du même immeuble, puis ouvert une porte défectueuse de la cage d'escalier avant de monter au 11e étage, réservé au dépôt de matériel destiné aux événements médiatiques.La police précise que l'homme a dérobé 15 jeux Xbox One et 23 jeux PlayStation 4, ainsi qu'une vingtaine d'ordinateurs portables Asus et quelques Nintendo Switch. En outre, Shaputis précise avoir eu envie de voler le mini-gun de Gabe Newell après l'avoir aperçu dans le magazine Forbes. Le butin a par la suite été entreposé dans un conteneur à déchets et descendu en bas de l'immeuble.Shaputis a été filmé le lendemain par une caméra en train de vendre une partie des jeux dans un magasin de la ville, pour un total de 336$. Le reste des équipements a été retrouvé par la police dans sa voiture.