Red Dead Redemption 2 pour PC : 4K et HDR au programme

Red Dead Redemption 2, la « superior version » en approche

Source : Engadget

Après l'annonce des configurations requises pour cette version PC , Rockstar Games dévoile ces nouvelles possibilités, disponibles, comme le titre, le 5 novembre prochain.Lancé en fin d'année dernière sur PS4 et Xbox One,prépare habilement son arrivée sur PC. Pour rappel, les joueurs Steam devront patienter un mois supplémentaire avant d'avoir accès au titre, le jeu étant exclusif pendant un mois à l'Epic Games Store.Rockstar Games annonçait dernièrement les configurations requises pour jouer à ce Red Dead Redemption 2 sur PC . Aujourd'hui, l'éditeur dévoile quelques «» offerts par cette version du titre aux joueurs.Il sera ainsi possible d'afficher le jeu en 4K HDR, mais pas que :sur PC permettra de profiter d'options, et lepourra désormais dépasser les 30 fps, contrairement aux versions consoles.Côté contenu,sera également très généreux sur PC, avec de nouvelles missions, de nouveaux gangs, des cartes au trésor supplémentaires, de nouvelles armes, ou encore de nouveaux chevaux...Bref, Rockstar Games promet unencore plus fou en 2019 qu'en 2018, et dont on vous reparlera très prochainement sur Clubic.