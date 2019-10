Return of the Obra Dinn sort ce mois-ci sur Switch, PS4 et Xbox One

C'est un navire perdu en mer...

Disponible dès le 18 octobre

Développé par Lucas Pope, le développeur à l'origine de l'acclamépromet une investigation maritime qui va en dérouter plus d'un.Mais qu'a-t-il bien pu arriver aux 60 membres de l'équipage de l'Obra Dinn, un navire perdu en mer au XIXsiècle et réapparaissant soudainement, vide, dans le port de Falmouth ? Acclamé par la critique pour ses choix scénaristiques, sa narration éclatée et ses graphismes, ce titre mêlant enquête et aventure demandera aux joueurs d'être particulièrement observateurs.On y incarne un représentant du bureau londonien de la Compagnie des Indes Orientales, chargé de comprendre ce qu'il s'est passé à bord du navire marchand Obra Dinn, disparu en 1802 pour revenir au port sans équipage en 1807.Le jeu sera disponible sur Switch, PS4 et Xbox One dès le 18 octobre prochaine, soit près d'un an jour pour jour après sa sortie sur PC.Son prix n'a pas encore dévoilé mais, sur Twitter, Lucas Pope explique qu'une édition collector physique devrait voir le jour «».