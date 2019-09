Sur le Web | Rencontre avec l’historien en chef de la saga Assassin’s Creed

© Ubisoft

Son rôle ? Inspirer ses collègues artistes

De l'utilisation du jeu vidéo pour l'enseignement

Dans le cadre d'une présentation du « Discovery Tour » effectuée par l'historien au lycée parisien Henri IV, le magazine en a profité pour l'interroger sur les intrications entre jeux vidéo et enseignement.Plus prosaïquement appelé « directeur des contenus » dans l'organigramme de son employeur, Maxime Durand explique à Usbek & Rica ne pas être le garant du respect de l'Histoire avec un grand « H ». Son rôle est davantage celui d'un professeur qui sait tout sur tout, et s'occupe d'infuser sa culture et sa connaissance aux créatifs de l'équipe de développement.» raconte l'historien, tout en ajoutant qu'une fois son travail effectué, ses collègues sont totalement libres de «» la première idée qu'il leur avait inculquée. Parfois, le plaisir de jeu se conjugue assez mal avec l'exactitude historique.Un état de fait qui pose en réalité un non-problème pour Olivier Coquard, professeur d'histoire dans la classe qui recevait ce jour Maxime Durand, qui estime que «».De cette rencontre entre le magazine et l'historien en chef de la saga Assassin's Creed découle la question de l'enseignement, et de la façon dont le jeu vidéo peut aider à appréhender certains concepts, certaines périodes historiques. Quitte à s'imaginer qu'un jour le médium vidéoludique se substituera à un professeur en chair et en os ?Aucun risque, balaie William Brou, professeur également et aussi animateur sur la chaîne YouTube Histoire en jeux. Pour lui, «».Mais le professeur / YouTubeur ne renie pas les bienfaits du jeu vidéo pour autant. «». Un complément pédagogique donc, qui n'en reste pas moins — Maxime Durand insiste — qu'une adaptation de l'Histoire.