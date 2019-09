Ubisoft Montpellier déménage et va créer des dizaines de postes

© Radio France

Un futur passionnant pour Ubisoft

Depuis sa création en 1994, Ubisoft Montpellier a créé des titres iconiques ayant marqué durablement le monde des jeux vidéo.ou encoresont tous issus de cette antenne française qui vient de déménager à Castelnau-le-Lez. Ce nouveau bâtiment offre un lieu de travail idéal pour les 350 salariés qui profitent désormais d'une surface de 4 500 m² pour laisser libre cours à leur imagination.Si ce chiffre ne représente qu'une fraction des quelques 17 000 salariés d'Ubisoft à travers le monde, ce grand changement pour la branche du sud de la France ouvre de belles perspectives d'avenir. En effet, l'équipe sur place s'agrandira bientôt et 150 postes supplémentaires seront créés d'ici à 2021. Un accent tout particulier sera également mis sur la réalité virtuelle et sur l'amélioration de la qualité des jeux dans des domaines comme la narration, grâce à l'intelligence artificielle.Actuellement, une bonne partie des ressources d'Ubisoft Montpellier sont dévolus à. Environ 200 personnes travaillent sur ce titre ambitieux qui ne possède toujours pas de période de sortie. D'autres jeux non annoncés sont également en cours de développement.