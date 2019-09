Le distributeur Just For Games va vendre des vinyles d'OST de jeux vidéo

Des OST de jeux vidéo au format vinyle !

Source : Just for Games

Parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui s'écoutent, Just for Games propose dès à présent plusieurs OST au format vinyle. Un marché de l'OST très populaire depuis de longues années déjà au Japon, mais qui reste encore assez confidentiel en France, ce qui devrait changer dans les prochaines semaines.Outre la disponibilité sur le site Web de l'éditeur , ces disques seront disponibles chez différents partenaires comme Auchan, Carrefour, mais aussi Cultura.Just for Games précise : «». Avis aux collectionneurs, donc !Une première salve est d'ores et déjà disponible, qui compte notammentou encoreRapidement, d'autres licences seront de la partie, avec notammentou encore, tous deux prévus pour le mois prochain.Côté tarifs, chaque édition est proposée à un prix qui va de 27,99 € pour le vinyle, à 52,99 € pour l'OST d'au format 2xLP.