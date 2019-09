Discovery Tour Ancient Greece : Ubisoft fait d'Assassin's Creed Odyssey... un jeu éducatif !

Assassin's Creed Odyssey en mode Discovery Tour

Un mode purement éducatif... et gratuit !

À compter du 10 septembre prochain, il sera possible de profiter d'un tout nouveau modeavec, pour tout savoir de laÀ l'instar de ce qui avait été proposé aveclancera le 10 septembre prochain un modepour l'épisode. Ce mode « éducatif », permettra aux joueurs de réaliser des visites guidées ou d', exempt de ses combats et règles de gameplay.Au total, les joueurs découvrirontcomportant plus de 300 étapes intégrées à des visites guidées axées sur cinq thèmes :, et. L'objectif est évidemment de se servir de la structure du jeu, dans, afin de tout connaître de la Grèce Antique.», précise Ubisoft.Ceproposera égalementà la fin de chaque visite guidée, afin d'être incollable en la matière.À noter queet disponible en achat séparé sur PC via Uplay, au prix public conseillé de 19,99 euros.La disponibilité est, pour sa part, calée au 10 septembre prochain.