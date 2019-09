Le meilleur jeu Star Wars va être porté sur Switch et PS4 le 24 septembre

© LucasFilm

La visée gyroscopique supportée sur Switch

Via : Game Informer

LucasFilm et Aspyr ont tous deux annoncé la bonne nouvelle hier. À compter du 24 septembre, les fans et les curieux pourront s'essayer àsur la console de Sony ou de Nintendo.S'il ne s'agit en rien d'unmais bien d'un portage pur et simple, Aspyr a néanmoins doté sa version de Jedi Knight 2 d'une fonctionnalité propre à la Switch :Comme dans le premier volet de la saga, nous incarnerons ici le Jedi Kyle Katarn, huit ans après les événements dépeints dans Le Retour du Jedi. Sorti en 2002, le jeu de Raven Software demeure à ce jour parmi les jeuxles plus appréciés grâce à ses combats grisants au sabre et aux sensations des pouvoirs de la Force.Sa suite,sortira sur Switch et PS4 courant 2020. Elle s'accompagnera du mode multijoueurs originel.Le prix de ces nouvelles versions n'a pas encore été communiqué par les éditeurs ou Nintendo.