Red Dead Online : tu seras chasseur de primes, mon fils (enfin, la semaine prochaine)

Du nouveau pour Red Dead Online

Source : Engadget

confirme l'arrivée, le 10 septembre, d', et en particulier sa sectionintroduira ainsi les, avec trois nouveaux rôles à endosser.Les joueurs pourront se lancer dans, et traquer les criminels de l'Ouest sauvage, des plus petits voyous aux hors-la-loi de légende. Evidemment, les cibles livrées vivantes rapporteront plus gros !On pourra aussi, ou bien se lancer dans, pour explorer la carte à la recherche de nouveaux trésors.Le studio indique que la mise à jour apportera égalementcomme une réactivité accrue des commandes, la possibilité de modifier l'apparence du personnage sans réinitialiser la progression, une résistance plus importante aux dégâts en style de jeu défensif, de nouvelles cartes de compétences, ou encore de nouveaux défis du jour...