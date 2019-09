Le jeu Homeworld 3 a été annoncé en crowdfunding

© Gearbox Publishing

Appel à la communauté du jeu

Engouement pour la campagne de crowdfunding

Source : Engadget

20 ans après le premier, célèbre jeu spatial de stratégie en temps réel, un nouvel opus pourrait voir le jour :. C'est même son éditeur,, qui a racheté la licence en 2013, qui l'a annoncé ce week-end.Le titre constituerait la suite directe de, sorti en 2003, et s'appuierait toujours sur un système de. Développé par le studio, à qui l'on doit déjà, le nouveau jeu pourrait également comprendre unEn attendant de pouvoir partir à l'assaut de la galaxie, les amateurs de la saga peuvent déjà. En effet,a lancé un appel à la communauté,une campagne de financement participatif sur la plateforme de Fig . Le site propose plusieurs options de rétributions, ainsi que la possibilité d'investir réellement dans le jeu, avec des actions à 500 dollars l'unité (environ 456 euros).Mais pourquoi une entreprise aussi puissante aurait-elle besoin de recourir au crowdfunding ? En effet, maison-mère de l'éditeur, est à l'origine de plusieurs titres à grand succès, tels que la série des... Aussi, en réalité, l'objectif est double pour la société : outre les rentrées financières, l'idée était deautour de la sortie d'un nouvel opus, et de l'impliquer directement dès la conception du jeu.La réaction des fans ne s'est pas fait attendre : à l'heure d'écrire ces lignes, la campagne de financement a(environ 456 000 euros), et recense 2 810 contributeurs. Il leur faudra néanmoins s'armer de patience pour manipuler les vaisseaux spatiaux virtuels :(au mieux).