Le jeu indé Ori and the Blind Forest va être porté sur Nintendo Switch

Nintendo et Microsoft main dans la main

Source : Xbox

En juin dernier, lors de l'E3 2019, la firme de Redmond s'était déjà associée avecpour permettre àde rejoindre. Ce n'est pas tout puisque le jeuavait également été annoncé surdurant l'événement californien. Aujourd'hui, c'est un autre jeu édité par Xbox Game Studios qui s'invite sur la machine hybride de la firme nippone.Ainsi, durant le Nintendo Indie World , nous avons appris quesortira sur Switch le 27 septembre 2019.Dans ce Metroidvania, le joueur doit sauver la forêt de Nibel qui se meurt à cause d'une terrible force obscure. Il s'agit de la, avec des zones, des capacités et des difficultés inédites, du jeu qui est sorti en 2015 sur Xbox One et PC.Rappelons qu'sur Xbox One et Windows 10. Sur Nintendo Switch, le premier opus pourra être acheté depuis l'eShop uniquement.