Pour sa saison 4, PUBG dévoile son histoire en vidéo

Une histoire dans PUBG pour développer l'univers du jeu

Source : CNET

La première bande-annonce de la saison 4 dedévoile l' expérience narrative autour du Battle Royale que PUBG Corp avait annoncé.Alors que, une première bande-annonce dévoile l'histoire que le studio a créé autour de son Battle Royale. On y découvre que ce champ de bataille est l'idée d'un homme riche, qui a lui-même survécu à la guerre en devenant le premier survivant d'Erangel, en 1965.». L'homme est donc devenu spectateur des tueries qui se déroulent sur ses champs de bataille, à travers des caméras positionnées sur les cartes du jeu.En guise de conclusion, l'homme vous souhaite chaleureusement : «». Cette mise à jour de PUBG va également apporter de: une amélioration des graphismes, de nouveaux mouvements de, et bien sûr de nouvelles armes et véhicules.