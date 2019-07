Flashback, le mythique jeu de plateformes, débarque aussi sur iOS et Android

Flashback Mobile en approche !

Source : AndroidPolice

Lancé en 1992, et décliné notamment sur Super Nintendo et Mega Drive, le jeureste résolument culte pour de nombreux joueurs.Récemment, le titre mis au point à l'époque par Delphine Software a été proposé sur Nintendo Switch, via une édition collector malheureusement un peu décevante.Dès, ce mêmesera donc disponible sur nos terminaux iOS et Android, avec un prix de vente fixé àpour cette version mobile.On y retrouvera l'expérience originale de l'époque bien sûr, avec quelques modifications graphiques, un, un nouveau tutoriel, une fonction « Rewind » très pratique, ainsi qu'une bande originale remise au goût du jour. L'occasion idéale de (re)plonger dans ce titre qui emmène le joueur en 2142, dans la peau du scientifique Conrad B. Hart.