Tetris Effect enfin sur PC, HTC Vive et Oculus Rift... mais via l'Epic Games Store uniquement

Tetris Effect aussi sur PC

L'étonnant (et très réussi), disponible depuis quelques mois sur PS4 et compatible PlayStation VR, prépare son arrivée sur PC.Un tetris musical à jouer sur son écran de PC donc, mais qui peut aussi être joué. Le jeu est dès à présent disponible en précommande, au tarif remisé de(jusqu'au 6 août), au lieu de 32,99 euros.Selon les développeurs, il ne s'agit ni plus ni moins que de la version ultime de. Une version PC compatible 4K ou plus, avec la possibilité de dépasser les 200 fps, sans oublier une prise en charge des moniteurs ultra-larges, de nouvelles options graphiques et de gameplay... Bref, la, finalement.