Un jeu Ken le survivant aka Fist of the North Star s'invite sur Android

Ken le survivant bientôt en RPG sur Android

Du gameplay dévoilé dans la bande-annonce

Source : Android Police

Alors qu'il était initialement prévu uniquement pour le Japon, le jeu mobilea bien droit à une version occidentale.L'univers de, régulièrement adapté en jeux vidéo pour consoles de salon, va enfin être adapté pouret. Aprèsen 2018 sur PS4,va sortir d'ici la fin de l'année. Très fidèle à l'anime, ou, chez nous, le jeu proposera une nouvelle version du récit, autour de la perte des secrets de la maîtrise du Hokuto Shinken.Le joueur devra alors réunir les fragments de monument de pierre qui contiennent la mémoire des personnages emblématiques de la saga. Pour cela, il devra, et combattre pour avancer dans l'intrigue. Pour l'instant,précise, ni la façon dont le jeu sera monétisé. On imagine qu'il sera probablement gratuit, avec du contenu payant.Les illustrations de, qui sera disponible en anglais, ont été conçues sous la direction de, l'auteur du manga Hokuto no Ken. À travers la bande-annonce, on peut découvrir les graphismes très flashy du jeu ainsi que. Il faudra donc monter une équipe avec les nombreux personnages de, et se frayer un chemin vers la victoire, tout en explorant une histoire originale, à l'image d'un MARVEL Strike Force.Il est possible de se pré-inscrire sur le Play Store pour faire partie des premiers joueurs à lancer. D'ailleurs, à chaque palier de pré-inscription, des récompenses sont débloquées.