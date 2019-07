Des items Stranger Things arrivent dans la boutique Fortnite à partir d'aujourd'hui

© Epic Games / Netflix

Plutôt shérif ou monstre ?

Le célèbrecontinue d'attirer les plus grands noms de la pop culture. Ainsi, l'annonce de l'événementne pouvait pas mieux tomber puisquevient tout juste de sortir les huit épisodes de la toute nouvelle saison. Un bon moyen de prolonger l'expérience avec quelques items dématérialisés à télécharger directement dans la boutique du jeu.Ainsi, il est possible de se procurer, moyennent quelques V-Bucks,(le monstre iconique de la série). Un spray spécial est aussi disponible. Ce dernier permet de recouvrir les objets d'un revêtement animé « Plantes grimpantes ». Quelques ajouts sympathiques donc.Rappelons qu'il ne s'agit pas de la seule incursion dedans le jeu vidéo. En effet,est actuellement disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Android et iOS. Il s'agit d'une sorte de «» à l'ambiance rétro 16 bits.