Battlefield V présente une salve de maps inédites lors de l'EA Play 2019

Le multi n'a pas fini d'occuper vos nuits !

À partir du mois de juillet, la maparrivera dans. Elle entraînera les joueurs en Grèce, dans des environnements montagneux. Une petite ville servira aussi de champ de bataille avec ses rues étroites et ses bâtiments entièrement destructibles. Cette carte forcera les soldats de chaque équipe à se déplacer constamment afin de maximiser leurs chances de survie. Si cet ajout a de quoi ravir les fans de la saga, le multijoueur aura également droit à d'autres nouveautés.Ainsi, la map, en Afrique du Nord, sera jouable dès le 27 juin, une autre se situant en Provence débarquera en août et une dernière positionnée dans des îles norvégiennes a aussi été annoncée. Elles feront partie du chapitre 4 et seront accessibles gratuitement via des mises à jour sur tous les supports. Enfin, les serveurs privés seront mis en ligne à partir de septembre. Bref, il y aura largement de quoi s'occuper dans les mois qui viennent.Vous pouvez visionner l'intégralité de la présentation à l'ci-dessous (début à la minute 27:19).est disponible sur PS4, Xbox One et PC.