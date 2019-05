Epic Games bloque les comptes d'utilisateurs ayant acheté trop de jeux pendant les soldes

Compte bloqué au bout de cinq jeux achetés

Un Store encore très jeune

Certains utilisateurs signalent en effet quecar ils ont tenté d'acheter plusieurs jeux d'un coup. Selon, la protection anti-fraude serait responsable de ce problème technique.», lit-on dans un message d'erreur reçu par le streamer de Twitch Patrick Boivin, lors d'une tentative d'achat d'un jeu pendant les soldes. Il dit qu'il n'avait acheté, ce qui n'est pas énorme considérant la quantité de rabais que propose le Store d'Epic Games. Il a ajouté dans un tweet séparé que l'achat de cinq jeux allant de cinq à 50 dollars peut rendre l'utilisateur considéré comme étant frauduleux.», a déclaré à GameRevolution Nick Chester, le responsable des relations publiques chez Epic. «».Jusqu'à une prochaine mise à jour de la part d'Epic Games, il vaudra mieux se contenter deet non de plusieurs à la fois. Pour les utilisateurs concernés par ce problème, direction le service client , dans l'attente d'une résolution.La feuille de route des fonctionnalités publiques d'Epic mentionnecomme objectif « à long terme », d'ici six mois. Ces plans pourraient également changer, comme certaines fonctionnalités récemment mises au point par Epic.Le nouveau Store d'Epic Games aura réussi une chose parmi d'autres : scinder l'opinion des utilisateurs. Certains n'y voient pas de problèmes, d'autres fatiguent à l'idée d'installer et d'utiliser un énième Store. Les précommandes de Borderlands 3 et, qui avaient initialement reçu une remise, ont étépar leurs éditeurs. 2K, Klei et Paradox n'ont pas expliqué leurs décisions.Pour rappel, et même si c'était une autre époque et un tout autre marché, Steam avait également eu quelques problèmes à leur lancement en 2003. Dans l'attente, il faudra laisser du temps à Epic Games pour mieux s'organiser.Les soldesse dérouleront sur le magasin d'Epic Games jusqu'au 13 juin.