Les Sims 4 est gratuit aujourd'hui sur PC (sur Origin)

© Electronic Arts

Les Sims 4 gratuit...

... mais les extensions sont toujours aussi chères

Ainsi, il est possible de télécharger dès maintenant lessans avoir à débourser le moindre centime.a décidé de faire preuve de générosité en vous invitant à récupérer votre exemplaire des Sims 4 directement sur Origin. Le jeu sorti en 2014 est gratuit, tout comme son pack « Fêtes de fin d'année ».Pour obtenir votre copie digitale, il vous suffit deou bien de vous connecter sur la boutique en ligne de l'éditeur.Cette offre est valable. Cependant, vous pouvez être tranquille, vous conserverez votre jeu à vie dans votre bibliothèque, même lorsqu'il redeviendra payant. Vous pouvez en profiter dès maintenant en vous rendant sur Origin et en cliquant sur le bouton « Obtenir gratuitement ».Notez qu'il s'agit uniquement du jeu de base sans ses extensions. Les DLC restent payants et vous devrez débourser. Un beau coup de com' de la part d'Electronic Arts pour vendre ses différents packs.